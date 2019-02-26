مصر.. افتتاح أول مستشفى عائم في الشرق الأوسط (صور)‎

افتتحت الحكومة المصرية اليوم الثلاثاء، أول مستشفى عائم في الشرق الأوسط، تنطلق رحلته من أسوان مرورًا بمحافظات الصعيد حتى تصل إلى الجيزة في العاصمة القاهرة.

وقالت إنجي منيب رئيس مشروع المستشفى العائم بروتاري مصر،“ إن المستشفى العائم الأول في الشرق الأوسط يقدم خدمات الرعاية الصحية للأم والطفل، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وبرعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي“.

وتشير تفاصيل المشروع الذي وقعته وزارة التضامن الاجتماعي مع ”روتاري مصر“ لتنفيذ أول مستشفى عائم للطفل والأم، إلى أنه سيجوب محافظات صعيد مصر ليرسو أسبوعيًا في كل محافظة، وعلى متنه عدد من العيادات المتخصصة والوحدات المساندة، يقودها فريق طبي من الأطباء والاستشاريين وكوادر التمريض والدعم الفني للكشف الطبي وتقديم العلاج.

وأشارت منيب في بيان، إلى أنّ المشروع يضم عددًا من البرامج التوعوية، من بينها أسس التغذية السليمة، ومسببات السرطان، وطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية، من خلال احتوائه على 18 عيادة للتخصصات المختلفة.

وأوضحت أنّ المستشفى سيقدم خدماته الصحية في 8 محافظات وهي ”أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة“، بالنظر إلى كون تلك المناطق تضم أكثر الأسر احتياجًا.