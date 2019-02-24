رئيس البرلمان المصري يأمر بالتشويش على النواب

وجه رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، بتفعيل خاصية التشويش داخل القاعة خلال الجلسة العامة؛ لمنع أعضاء البرلمان من الحديث في الهواتف المحمولة؛ مبررًا ذلك بالانتقادات التي توجه لمجلس النواب.

وطلب عبدالعال، خلال الجلسة العامة، الأحد، من الأمين العام للمجلس، بتفعيل خاصية التشويش داخل القاعة؛ لمنع الأعضاء من الحديث في الهواتف المحمولة.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن قراره جاء بعد تعرض مجلس النواب وأعضائه للانتقاد؛ بسبب الصور التي تتناولها وسائل الإعلام المختلفة، فضلًا عن حدوث ضجيج واسع بسبب استخدام الهواتف التي تؤثر سلبًا على المناقشات.