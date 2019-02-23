البرادعي يتهم قناة الجزيرة القطرية بالتضليل

اتهم محمد البرادعي، الأمين العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونائب رئيس الجمهورية سابقًا في مصر، قناة الجزيرة القطرية بالتضليل، بعد نشرها مقطع فيديو ترويجيًا لفيلم دعائي من إنتاجها يتناول فترة ما قبل عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، التابع للإخوان المتحالفين مع الدوحة.

وكانت الجزيرة نشرت مقطعًا ترويجيًا للفيلم تحت اسم الساعات الأخيرة، تضمن شهادة لعضو مجلس الأمن القومي الأمريكي السابق، أندرو ميلر، ذكر فيها أن البرادعي ربما قد تواصل مع وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، وأخبره بأن ”الوضع لا يطاق، وأن حكومة مرسي كانت تمثل خطرًا على المجتمع المصري، وأنه لا بد من بذل بعض الجهود للحيلولة دون وقوع انفجار أكبر“.

عضو سابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي يتحدث عما دار بين البرادعي ووزير الخارجية جون كيري قبل الإطاحة بالرئيس #مرسي#الساعات_الأخيرة.. يأتيكم الأحد في الساعة 22:05 بتوقيت مكة المكرمة على شاشة ⁧#الجزيرة pic.twitter.com/8iAU9NiGBe — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 22, 2019

ورد البرادعي، في تغريدة على حسابه في تويتر قائلًا: ”كان آخر اتصال تليفوني لي مع كيري في 3 مارس 2013 عندما زار القاهرة؛ أي 4 شهور قبل 3 يوليو (تاريخ عزل مرسي) ولم نتحدث إطلاقًا في أي تدخل من قبل الجيش أو غيره، كما أن ميلر لم يذكر مثل هذا. أرجو تعديل البرومو لأنه مضلل. يجب الالتزام بالدقة والمصداقية والحرفية“.

كان أخر إتصال تليفونى لي مع كيرى في ٣ مارس ٢٠١٣ عندما زار القاهرة أي ٤ شهور قبل ٣ يوليو ولم نتحدث إطلاقاً فى أي تدخل من قبل الجيش أو غيره، كما أن ميلر لم يذكر مثل هذا. أرجو تعديل البرومو لأنه مضلل. يجب الإلتزام بالدقة والمصداقية والحرفية — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) February 22, 2019

وتابع في تغريدة ثانية: ”لم أسمع في المقطع أن ميلر ذكر أي شيء عن الجيش أو طلبي تدخله، ولا أتصور أنه سيقول ذلك؛ لأنه لم يحدث! كوني لم أشارك في البرنامج ليس معناه عدم توخي الدقة. مرة أخرى أرجو تعديل الكلام الوارد في البرومو حرصًا على المصداقية!“.