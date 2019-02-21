بإنشاء أول مركز تحكم أمني.. مصر تراقب العاصمة الإدارية بـ6 آلاف كاميرا

وقعت شركة العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، عقد إنشاء أول مركز تحكم وسيطرة أمنية تكنولوجية بالبلاد للتحكم المركزي، مع شركة ”هوني ويل“ الأمريكية، بهدف إحكام السيطرة وتأمين شوارع العاصمة الجديدة.

وقال محمد عبد اللطيف، نائب رئيس الشركة في مؤتمر صحفي عصر الخميس إن شركة ”هوني ويل“ ستنشئ أحدث مركز تحكم مركزي في العالم بالعاصمة الإدارية التي ستكون أول مدينة ذكية بمصر، كونه المركز الأول من نوعه في مصر لتكون العاصمة آمنة تمامًا، حسب قوله.

وذكر عبداللطيف خلال إبرام الاتفاق، أن ”النظام يتضمن توزيع 6 آلاف كاميرا لمراقبة شوارع العاصمة، من خلال بنية تكنولوجية متطورة، لرصد الشوارع والمباني على أن يتم تحويل هذه المواد المصورة لمركز التحكم الرئيسي لتحليل البيانات“.

واستكمل نائب رئيس الشركة: ”سيتم تفعيل رقم الطوارئ 112 للعاصمة الإدارية لنقل الشكوى فورًا لمركز التحكم، والذي بدوره سيتخذ الإجراءات المناسبة من خلال الربط التكنولوجي مع مختلف الجهات الأمنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يشمل العقد نقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية بحيث يتم إدارة مركز التحكم من خلال الكوادر المصرية بعد انتهاء مدة العقد مع شركة هوني ويل الأمريكية“، وفق الاتفاق المبرم.

وعن تكلفة المنظمة التأمينية، أوضح عبداللطيف، أن ”تكلفة الأعمال المدنية الخاصة بعمليات تأمين العاصمة الجديدة تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، وتكلفة الأعمال الكهروميكانيكية 37 مليون دولار“، في الوقت الذي علق فيه فيمال كابور، رئيس شركة هوني ويل قائلًا: ”على المصريين أن يفخروا بالعاصمة الجديدة“.

وعن الموعد المحدد لنقل الوزارات والمصالح الحكومية، قال إن النقل سيتم في منتصف العام المقبل، حيث ستكون العاصمة مدينة شاملة ومتكاملة بما فيها من أحياء سكنية، وحي دبلوماسي وآخر مالي، وحي ثقافي ورياضي وتعليمي، بعد البدء حاليًا في تنفيذ عدد من الجامعات العلمية والمدارس الدولية.