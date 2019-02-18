بعد 6 سنوات على الواقعة الشهيرة.. حكم قضائي يلزم ”الداخلية المصرية“ بتعويض ”حمادة المسحول“

قضت محكمة مصرية، يوم الإثنين، بإلزام وزارة الداخلية بدفع مبلغ مالي يقدر بـ25 ألف جنيه (1350 دولارًا)، للمواطن حمادة صابر والشهير بـ“حمادة المسحول“؛ ”على سبيل التعويض المادي والأدبي“.

ورفضت المحكمة استئناف الوزارة في القضية التي وقعت عام 2013، وأحدثت وقتها حالة من الجدل والتعاطف الشعبي، ونقلتها وسائل إعلام عربية وأجنبية.

وأصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها لصالح حمادة صابر، في قضية التعويض المقامة منه ضد وزارة الداخلية، عن واقعة سحله وإصابته بطلق خرطوش أمام قصر الاتحادية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، عام 2013، فيما عرفت بـ“أحداث الاتحادية“.

وشارك حمادة صابر، في التظاهرات التي خرجت ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي أمام قصر الاتحادية، في عام 2013؛ اعتراضًا على أسلوب وإدارة حكم البلاد، إلا أنه تعرض للسحل والضرب من قبل أجهزة الأمن، وتم نقله للمستشفى، فيما تم تصوير الواقعة التي أحدثت جدلًا.