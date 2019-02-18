مصر.. حكم نهائي بإدراج 241 إخوانيًا على قوائم الإرهابيين

أيدت محكمة النقض المصرية إدراج 241 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“جماعة الإخوان الإرهابية“ على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، بعد رفض الطعن المقدم منهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أدرجت في 27 أيار/ مايو الماضي 241 متهمًا في القضية على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

ونسبت تحريات الأمن الوطني للمدرجين على قوائم الإرهابيين، تهمة الهجوم على قوات الشرطة والجيش في سيناء، ما تسبب في مقتل وإصابة ضباط ومجندين.

كما أسندت إليهم تهم ”الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون والدستور، والعمل على تعطيل العمل بالدستور، والتخطيط لاستهداف الشخصيات العامة، والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة، والعمل على قلب نظام الحكم“.‎

وتعتبر محكمة النقض أعلى درجات التقاضي في مصر، كما يعتبر الحكم الصادر عنها نهائيًا.