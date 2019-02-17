مصر.. إطلاق أول منصة قضائية إلكترونية في أفريقيا

أطلقت مصر يوم الأحد، أول منصة قضائية إلكترونية في أفريقيا، لتبادل الأحكام، وجمع المعلومات بالأحكام الدستورية في القارة السمراء.

وجاء إطلاق المنصة خلال مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا الأفريقية، حيث تستضيفه القاهرة على مدار يومين.

وقال المستشار حنفي الجبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر خلال جلسات المؤتمر، إن ”القضاء الدستوري هو من يحمي ويصون الحقوق، لذلك تم إطلاق المنصة الإلكترونية لتضم جميع المعلومات الخاصة بأحكام المحاكم الدستورية في أفريقيا وشرح مضامينها“.

وأكد رئيس المحكمة أن إطلاق المنصة القضائية الإلكترونية، ”يأتي كاستجابة مصرية 100% لتوصيات المؤتمر في دورته السابقة، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم التعاون مع دول القارة الأفريقية، ضمن نشاط مصر بالتزامن مع رئاستها للاتحاد الأفريقي للعام الحالي“.

وتستهدف المنصة ”تبادل الخبرات بين دول القارة، وإقامة الحوار حول الأحكام القضائية وتبادلها بين الدول لتعظيم الاستفادة منها، وكذلك إتاحة فرص التدريب وتبادل الخبرات بين القضاة بمختلف الدول عبرها“.

يذكر أن الرئيس السيسي تسلم، الأسبوع الماضي، رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في دورته الحالية للعام 2019، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث أعلنت مصر عن خطتها خلال الفترة القادمة للتعامل مع قضايا القارة السمراء.