التبادل التجاري المصري يرتفع إلى 23.4 مليار دولار

سجل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم ارتفاعًا قياسيًا بلغ 4 .23 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018 /2019.

ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم ارتفع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 ليبلغ 4 .23 مليار دولار، منها 6 .16 مليار دولار واردات، و78 .6 مليار دولار صادرات، مقارنة بحجم التبادل التجاري الذي بلغ 20.85 مليار دولار خلال الربع ذاته من العام المالي الماضي 2017 /2018، منها 14.74 مليار دولار واردات و5.83 مليار دولار صادرات.

وأضاف البيان أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين (14 دولة تستحوذ على 60% من إجمالي حجم التبادل التجاري) بلغ نحو 1 .14 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مقارنة بـ9 .11 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وأشار إلى أن حجم الصادرات المصرية إلى أهم الشركات التجارية ارتفع خلال الفترة السابق ذكرها، لتصل إلى 25 .4 مليار دولار مقابل 7 .3 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، كما ارتفع حجم الواردات المصرية ليبلغ 85 .9 مليار دولار مقابل 15 .8 مليار دولار.

وأشار البيان الصادر عن البنك المركزي المصري أيضًا إلى أن الصين الشعبية احتلت المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 6 .1 مليار دولار منها (5 .1 مليار دولار واردات و9 .71 مليون دولار صادرات)، أعقبها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 5 .1 مليار دولار، (منها 5 .867 مليون دولار واردات و3 .652 مليون دولار صادرات).

كما احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري بلغ 48 .1 مليار دولار، منها (2 .1 مليار دولار واردات و195 مليون دولار صادرات)، ثم الإمارات في المرتبة الرابعة من حيث أهم الشركاء التجاريين لمصر، بحجم تبادل تجاري 4 .1 مليار دولار، منها (1 .956 دولار واردات و1 .471 مليون دولار صادرات)، وفقًا للبيان الصادر.

وجاءت إيطاليا في المرتبة الخامسة بحجم تبادل تجاري 3 .1 مليار دولار، منها (2 .462 مليون دولار واردات و4 .904 مليون دولار صادرات)، ثم ألمانيا بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 03 .1 مليار دولار، منها (2 .747 مليون دولار واردات و3 .289 مليون دولار صادرات)، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع المملكة المتحدة 9 .985 مليون دولار، منها (8 .527 مليون دولار واردات و1 .458 مليون دولار صادرات).

وحظيت سويسرا بالمرتبة الثامنة بحجم تبادل تجاري بلغ 4 .845 مليون دولار، منها (1 .591 مليون دولار واردات و3 .254 مليون دولار صادرات)، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والهند نحو 5 .779 مليون دولار، منها (7 .434 مليون دولار واردات و8 .344 مليون دولار صادرات)، فيما سجل حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا نحو 8 .697 مليون دولار، منها (6 .663 مليون دولار واردات مقابل 2 .34 مليون دولار صادرات).

ونوه البنك المركزي إلى أن تركيا جاءت في المرتبة الحادية عشرة بحجم تجارة بلغ 7 .693 دولار، منها (9 .499 مليون دولار واردات و 8 .193 مليون دولار صادرات)، تلتها فرنسا بحجم تجارة بلغ 7 .662 مليون دولار، منها (3 .502 مليون دولار واردات و4 .160 مليون دولار صادرات)، ثم الكويت بحجم تجارة بلغ 8 .503 مليون دولار، منها (7 .476 مليون دولار واردات و1 .27 مليون دولار صادرات)، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإسبانيا 476 مليون دولار، منها (9 .277 مليون دولار واردات و1 .198 مليون دولار صادرات).

وبحسب مصدر في البنك المركزي، فإن مصر تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، مشيرًا إلى أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد ستستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة، وستكون لها انعكاسات إيجابية على الاحتياطي النقدي.

وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن مصر تسلمت دفعة الـ2 مليار دولار، مساء أمس، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق الذي أشاد بالتقدم الذي تحرزه مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق، أول من أمس، على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق البالغ إجماليه 12 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، وتتبقى دفعة أخيرة بقيمة ملياري دولار تتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.