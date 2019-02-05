إصابة 4 عناصر شرطة في هجوم على حاجز أمني في مصر

المصدر: أ ف ب

أعلن مسؤول أمني مصري إصابة أربعة عناصر شرطة بجروح اليوم الثلاثاء، إثر هجوم مسلح استهدف حاجزًا أمنيًا في الوادي الجديد، في وقت تنفذ السلطات المصرية حملة واسعة ضد المجموعات المتطرفة، خاصة في شمال سيناء والمنطقة الغربية.

وأوضح المسؤول أن قوات الأمن “ردّت على هجوم مسلح” ما أدى إلى “تبادل إطلاق نار” قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار.

ووقع الهجوم عند حاجز أمني يسمى “بغداد” على الطريق المؤدي إلى الواحات الخارجة في محافظة الوادي الجديد المكونة بمعظمها من مناطق صحراوية.

وتعرضت مصر خلال السنوات الأخيرة لهجمات نفذتها حركات متطرفة استهدفت قوات الجيش والشرطة وكذلك الأقباط، وأسفرت عن مقتل مئات عناصر الأمن.

ومنذ شباط/فبراير 2018، أطلقت السلطات حملة واسعة أُطلق عليها “سيناء18” للقضاء على تنظيم داعش المتواجد في شمال سيناء.

وقتل ثمانية أشخاص يشتبه بأنهم متطرفون الأسبوع الماضي في صحراء مصر الغربية في ضربة جوية نفذها الجيش المصري.