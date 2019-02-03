البرلمان المصري يقر بشكل نهائي قانون الضريبة على الدخل

أقر البرلمان المصري، اليوم الأحد، بشكل نهائي، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بموافقة أغلبية الأعضاء.

وخلال الجلسة العامة اليوم، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا على مشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي ينص على أن: يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص الآتي: “وتعامل العوائد المنصوص عليها في الفقرات السابقة كوعاء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة، ولا يجوز حساب تكاليف تحقيق هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية”.

وينص مشروع القانون أيضًا، على أن “تضاف فقرة أخيرة للمادة (148) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه نصها الآتي: “ويتمتع الصندوق المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة”.

وأوضح مشروع القانون الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنّ “مشروع القانون المعروض يهدف إلى توفير موارد مالية حقيقية للدولة، تساهم في السيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة، مع تفادي ترتيب أعباء إضافية على المواطنين”.

وبحسب التقرير، فإنّ المشروع يعمل على دعم نظام الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب وأسرهم؛ تأمينًا لمستقبلهم، الأمر الذي من شأنه رفع مستويات الأداء وتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد لإنجاز الأعمال الموكلة إليهم.

ودعا رئيس مجلس النواب المصري، اللجنة العامة للانعقاد، اليوم الأحد؛ لنظر الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد الدستور.

وقال عبدالعال في الجلسة العامة: “وصلني طلب كتابي موقع من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد الدستور، وعملًا بحكم المادة 141 من اللائحة، فقد أحلت الطلب إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الشروط والأحكام، وأدعو اللجنة العامة للانعقاد اليوم، عقب انتهاء جلسة المجلس”.