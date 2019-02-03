مصر تحبط محاولة تهريب 26 قطعة أثرية (صور)

أحبطت السلطات المصرية، اليوم الأحد، تهريب 26 قطعة أثرية حاول راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، تهريبها داخل أمتعته بمطار الغردقة الدولي.

وحسب بيان صادر عن الأجهزة الأمنية اليوم الأحد، فإنّ شرطة مطار الغردقة الدولي تمكنت من ضبط راكب يحمل الجنسية الأجنبية بحوزته 26 قطعة أثرية داخل أمتعته.

وأوضح البيان أنّه “أثناء إنهاء إجراءات سفر أحد الركاب على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى دولة تركيا، اشتبه رجال الأمن والجمارك بمطار الغردقة فيه، وأثناء تفتيشه عثر بحوزته على 26 قطعة أثرية مخفاة ضمن أمتعته”.

ولفت إلى أنّ “المضبوطات عبارة عن تمثال من الأوشابتي بطول 24 سم مصنوع من الطين المحروق وملفوف بالكتان مدون عليه كتابات هيروغليفية، و3 قطع تماثيل من توابيت فرعونية مدون عليها كتابات هيروغليفية”.

وحسب البيان، فإنّ الأجهزة الأمنية عثرت -أيضًا- على عقد من الفينس الأزرق والأخضر، و3 تمائم فرعونية صغيرة الحجم مصنوعة من الفينس، وجعران صغير الحجم مصنوع من العاج، وجعران متوسط الحجم عليه كتابات باللغة الهيراطيقية، و5 عملات معدنية ترجع للعصر اليوناني الروماني، ومسرجة منقوش عليها وجه إله حتحور، ترجع للعصر الفرعوني”.

كم تم ضبط “9 قطع من الفخار الملون عليها رسومات غير واضحة المعالم، قطعة من كتان كفن إحدى المومياوات مدون عليها كتابات هيروغليفية”.

وبعرض المضبوطات على الوحدة الأثرية بمطار الغردقة، أقرت بأثريتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة.