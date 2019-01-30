السجن 12 عامًا لمسؤولة مصرية سابقة بتهمة الرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر بمعاقبة سعاد الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية الأسبق، بالسجن 12 عامًا، لما أسند إليها من اتهامات بالرشوة.

كما عاقبتها المحكمة بالحبس لمدة عام، بتهمة التزوير، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، وإلزامها بدفع المصروفات مع مصادرة مبالغ الرشوة.

وقضت المحكمة أيضًا بمعاقبة المتهم أكرم الدقاق بالحبس سنة وإيقافه لمدة 3 سنوات، وعزله من الوظيفة، بالإضافة إلى إعفاء 5 متهمين آخرين من العقوبة، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقي رشاوى مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي واستعماله.

وكانت تحريات الأجهزة الأمنية كشفت عن تقاضي نائب المحافظ مبالغ مالية وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة بإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه (566 ألف دولار تقريبًا).

كما اتهمت أيضًا بتعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين؛ تجنبًا للملاحقة.