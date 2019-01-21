اعتقال 30 مرشدًا سياحيًا عقب اشتباكات مع الأمن بمنطقة الأهرامات في مصر (صور)

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، الإثنين، القبض على 30 مرشدًا سياحيًا و10 مواطنين عقب اشتباكات وقعت بمنطقة “نزلة السمان” بحي “الهرم” في محافظة الجيزة جنوبي القاهرة؛ بسبب عمليات هدم لحي سكني، تقول الحكومة إنه جرى إقامته فوق منطقة أثرية بطريقة وضع اليد، فيما يتمسك المواطنون بملكية الأرض منذ أجدادهم.

وقالت مصادر محلية إن فرقًا تابعة لمحافظة الجيزة وتشكيلات أمنية، قامت بأعمال هدم وإزالة لمساكن عشوائية تخص مواطنين في منطقة “نزلة السمان” القريبة من أهرامات الجيزة الأثرية.

وجاءت إزالة تلك المناطق في إطار توجه مصر نحو تجديد المناطق وإزالة العشوائيات في محيط المعالم الأثرية، مع إقامة مشروعات استثمارية مكانها، فيما يرفض الأهالي تلك الفكرة ويتمسكون بالبقاء في منازلهم.

واندلعت اشتباكات عنيفة، يوم الإثنين، بين قوات الشرطة والفرق المعنية بالإزالة من جهة، والأهالي من جهة أخرى، استخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع والحجارة؛ ما تسبب في إصابة عدد من العناصر الأمنية وبعض الأهالي، إلى جانب القبض على 40 شخصًا بينهم 30 مرشدًا سياحيًا وبعض أصحاب البازارات في تلك المنطقة.

وقال مصدر أمني لـ”إرم نيوز”، إن “الحملة تأتي لإزالة المخالفات حديثة الإنشاء بمنطقة نزلة السمان بحرم المنطقة الأثرية، وإن القوات فوجئت باعتراض الأهالي، فوقعت على إثرها مناوشات وأعمال كر وفر بين عدد من المواطنين المعترضين على قرار الإزالة وقوات أمن الجيزة”.

وأضاف المصدر أن “أجهزة الأمن تحفظت على المتهمين للسيطرة على أحداث الشغب، ويجري الآن فحصهم”، مشيرًا إلى أن “المحال والعقارات المستهدفة في الحملة، والتي بنيت فوق أراضي المنطقة الأثرية، خالية من السكان”.

ووقعت شركة “أوراسكوم” للاستثمار المصرية مؤخرًا، عقد منح ترخيص الانتفاع بمنطقة الزيارة بأهرامات الجيزة، على أن تقوم بتأسيس شركة مصرية جديدة يتم تحويل جميع الحقوق والالتزامات إليها لتقوم بتشغيل وتقديم الخدمات.

وسيتحصل المجلس الأعلى للآثار المصري مبلغًا ثابتًا يزيد بنسبة 10% سنويًا حتى نهاية مدة المشروع كحد أدنى سنوي مضمون، أو مبلغ يساوي 50% من صافي أرباح الشركة الجديدة.

وأثارت الاتفاقية الجديدة غضب المناطق المحيطة بالأهرامات؛ بسبب إعلان الجهات الحكومية القيام بأعمال إزالة لتمهيد إقامة مشروعات التطوير الجديدة، حيث أقدم عدد منهم على رفع دعاوى قضائية ضد اتفاقية الحكومة مع الشركة، داعين الجهات القضائية إلى إلغائها.

ونزلة السمان هي منطقة تقع في حي الهرم بمحافظة الجيزة ويعيش بداخلها قرابة 50 ألف شخص.

وتعد تلك المنطقة من أقدم المناطق التاريخية في مصر، حيث كانت تتبع قرية “الكوم الأخضر” إداريًا، قبل أن يصبح لها كيان إداري مستقل عام 1932 وتم إنشاء قسم شرطة الأهرام بها.

ويعرف عن تلك المنطقة أنها كانت محطًا للبدو والعرب الذين هاجروا من ليبيا وتونس والمغرب بداية من القرن الثامن عشر، كما استغل أهلها طبيعة المنطقة الأثرية وقاموا بالعمل في السياحة وتقديم الخدمات السياحية لزوار المنطقة.

ومؤخرًا، أصدرت رئاسة الوزراء، قرارًا بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة والمباني المخالفة للقانون بمحيط منطقة الأهرامات الأثرية.