بعد بث مقابلته مع CBS الأمريكية.. ماذا قال السيسي عن الأوضاع في مصر؟

تناول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العديد من المحاور التي تخص الأوضاع في مصر، في مقابلة أجرتها معه قناة “CBS نيوز” الأمريكية أبرزها مكافحة “الإرهاب”.

واستغرب الرئيس المصري ضاحكًا ممن يصفونه بـ “الدكتاتور” مؤكدًا أن الأوضاع في مصر كانت تتطلب بعض الإجراءات لحفظ الأمن الداخلي، نافيًا وجود معتقلين سياسيين أو معتقلي رأي في بلاده.

وأجاب السيسي محاوره: “لا أعرف مع من تحدثت، لكن 30 مليون مصري خرجوا إلى الشوارع لرفض النظام الحاكم في ذلك الوقت (الإخوان المسلمين في صيف 2013)، كان لا بد من الاستجابة لإرادتهم، ثانيًا، إن صون السلام بعد هذه الفترة يتطلب بعض التدابير لاستعادة الأمن”.

واستفسر المذيع من الرئيس المصري عن وجود “تقارير حقوقية تتحدث عن وجود 60 ألف سجين سياسي بمصر؟” فرد عليه السيسي بأنه : “ليس لدينا سجناء سياسيون ولا سجناء رأي”.

وأضاف الرئيس المصري: “نحن نحاول الوقوف ضد المتطرفين الذين يفرضون أيديولوجيتهم على الناس، الآن هم يخضعون لمحاكمة عادلة، وقد يستغرق الأمر سنوات، لكن علينا اتباع القانون”.

وردًّا على سؤال حول ما إذا كانت علاقة بلاده بإسرائيل في أفضل حالاتها، قال السيسي: “هذا صحيح… بالفعل هناك تعاون كبير بيننا”، مضيفًا: “قواتنا الجوية تحتاج أحيانًا دخول الأجواء الإسرائيلية، ولذلك فهناك تنسيق جيد”.

وتساءل مقدم البرنامج عن السبب وراء عدم القضاء على “الإرهابيين” في سيناء رغم أن عددهم لا يزيد على 1000 مقاتل، مع تلقي مصر مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة مليار ونصف المليار دولار، فأجاب السيسي بسؤال آخر: “ولماذا لم تستطع الولايات المتحدة القضاء على الإرهاب في أفغانستان طوال 17 عامًا أنفقت فيها تريليون دولار أمريكي”.

وبسؤاله عن من صاحب قرار فض “اعتصام رابعة”، سأل السيسي المذيع: “هل تتابع عن كثب الوضع في مصر؟ من أين تحصل على معلوماتك؟، قبل أن يكمل: “كان هناك آلاف المسلحين في الاعتصام لأكثر من 40 يومًا، حاولنا بكل الوسائل السلمية تفريقهم”.