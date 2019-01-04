السيسي: نتعاون مع إسرائيل لمواجهة الإرهاب في سيناء

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأن جيش بلاده يتعاون مع إسرائيل لمواجهة الإرهاب في سيناء شمال شرقي البلاد.

جاء ذلك، خلال مقابلة مع فضائية “CBS” نيوز الأمريكية، وبثت مقتطفات منها، على أن تبث الحلقة كاملة الأحد المقبل.

وحول مدى التعاون المصري الإسرائيلي، ردّ السيسي على سؤال فيما إذا كان التعاون هو الأقرب بين عدوين كانا في حالة حرب في وقت من الأوقات، قال السيسي: “هذا صحيح.. لدينا نطاق واسع من التعاون مع الإسرائيليين”.

ووفق الموقع الإلكتروني للقناة، فإن “مصر تقاتل نحو 1000 إرهابي تابع لتنظيم داعش في سيناء، وتسمح للإسرائيليين بالهجوم جوًا”.

ويخوض الجيش المصري منذ 4 أعوام عمليات عسكرية في سيناء لمحاربة جماعات إرهابية أبرزها “ولاية سيناء”، التي أعلنت مبايعتها لتنظيم “داعش” أواخر 2014.

وحول ما يتعلق بفض اعتصام رابعة ومقتل نحو 1000 شخص قال السيسي: “كان هناك الآلاف من المسلحين في الاعتصام لأكثر من 40 يومًا. لقد حاولنا بكل الوسائل السلمية صرفهم”.

أما عن التقارير الحقوقية التي تشير لاحتجاز 60 ألف سجين سياسي، أوضح الرئيس المصري قائلًا: “لا أعرف من أين حصلوا على هذا الرقم. قلت إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر. فعندما تكون هناك أقلية تحاول فرض عقيدتها المتطرفة، علينا أن نتدخل بغض النظر عن أعدادهم”.