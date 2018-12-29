لمدة عام كامل.. مصري يستغل غياب زوجته لممارسة “الفاحشة” مع ابنته ذات الـ15 ربيعًا

ألقت قوات الشرطة المصرية، القبض على مواطن اعتدى جنسيًا على ابنته لمدة عام كامل في مركز كرداسة التابع لمحافظة الجيزة، بعد أن قررت الأخيرة فضحه بإبلاغ الجهات الأمنية عنه.

وبدأت تفاصيل الواقعة حينما قدمت الابنة، البالغة من العمر 15 عامًا، بلاغًا لمركز شرطة كرداسة، تتهم فيه والدها بالاعتداء الجنسي عليها، مستغلًا غياب والدتها عن المنزل وهددها بالعقاب إذا فضحت أمره.

وبالفحص والتحري كشفت التحقيقات صحة البلاغ، وتبين أن المتهم استغل انفصال زوجته عنه وتركها المنزل، واعتدى جنسيًا على ابنته البالغة من العمر 15 عامًا، واستمر اعتداؤه الجنسي عليها لمدة عام، حتى قررت الفتاة إبلاغ مركز الشرطة.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وهو يعمل “سائقًا”، واعترف بفعلته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بعرض المتهم وابنته على الطب الشرعي، وتولت التحقيق.

وتشهد مصر مثل هذه الوقائع من حين لآخر، كان آخرها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2018، حيث شهدت مدينة فايد التابعة لمحافظة الإسماعيلية، حادثًا مأساويًا، إذ اعتدى أب على ابنته جنسيًا، على مدار 15 عامًا، وأنجب منها 4 أبناء سفاحًا، وفي كل مرة كان يتخلص من الطفل ويدفنه بعد ولادته.