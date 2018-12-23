من هو اللواء “خالد مجاور” مدير المخابرات الحربية الجديد في مصر؟

أصدر وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، الفريق أول محمد زكي، قرارًا بحركة تغييرات وتنقلات في قيادات القوات المسلحة، كان أبرزها تعيين اللواء خالد مجاور مديرًا للمخابرات الحربية المصرية، خلفًا للواء محمد الشحات الذي شغل المنصب مدة ثلاث سنوات.

واللواء خالد مجاور، صاحب سيرة عسكرية مميزة، تنوعت بين مواقع عسكرية مهمة، مثل توليه قيادة الجيش الثاني الميداني، الذي يقع مقر قيادته بمدينة الإسماعيلية شرق البلاد، خلال الفترة من أيار/مايو 2017 وحتى أيلول/سبتمبر 2018.

وشغل مجاور، منصب الملحق العسكري المصري في واشنطن، إلى جانب تعيينه في أيلول/سبتمبر الماضي نائبًا لمدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وينسب للواء مجاور عدد من الأمور المهمة، من بينها زيادة عمليات التأمين للمؤسسات الحيوية والكنائس في مدينة الإسماعيلية، وذلك بدايةً من شهر نيسان/أبريل عام 2017، كما يعرف عنه نشاطه البالغ الذي ظهر بقوة في منطقة سيناء من خلال زياراته التفقدية لتشكيلات ووحدات الجيش في تلك المنطقة بالتزامن مع عملية سيناء 2018، التي ينفذها الجيش ضد الجماعات الإرهابية في شمال سيناء.

ومنصب مدير إدارة المخابرات الحربي له طبيعة خاصة، زادت من أهميته بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، فالمنصب الذي تولاه 22 قياديًا بالجيش منذ 1953، حينما تولاه اللواء زكريا محي الدين، شغلته أسماء بارزة في الجيش على رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي إبان الثورة ذاتها، وكذلك محمود حجازي ومراد موافي، والمشير محمد عبدالحليم أبوغزالة والمشير محمد الجمسي.

وأفرز هذا المنصب لوزارة الدفاع المصرية عدة شخصيات، شغلت المنصب الأبرز في الجيش، فقد مر بهذا المنصب محمود حجازي، والرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحمد عبدالحليم أبو غزالة، ومحمد عبدالغني الجمسي، ومحمد صادق، قبل توليهم وزارة الدفاع أو وزارة الحربية بمسماها القديم.