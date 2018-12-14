حريق هائل في بئر بترول شرق مصر (فيديو)

أفادت تقارير إخبارية مصرية بأن حريقًا هائلًا اندلع، اليوم الجمعة، في إحدى آبار البترول بمدينة رأس سدر في محافظة جنوب سيناء شمال شرق البلاد، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر بين أهالي المنطقة.

وقالت المصادر: إن “أجهزة الأمن وقوات الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحريق لرصد الخسائر والوقوف على ملابسات الحادث، الذي يبعد عن التجمعات السكنية حوالي 20 كيلومترًا، وقامت قوات الإنقاذ المدني بالدفع بعدد من عربات الإطفاء والإسعاف”.

وأضافت: “تم إخطار مركز العمليات التابع للمنطقة للدفع بمروحيات للسيطرة على الحريق الهائل، الذي لم يتم تحديد سببه بعد”.

وتنتج البئر التابعة للشركة العامة للبترول في مدينة رأس سدر، والتي وقع فيها الحريق قرابة 20 ألف برميل يوميًا، وفقًا لتصريحات مصدر من وزارة البترول.