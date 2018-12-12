أحدث ظهور لـ”سوزان مبارك” يشغل مواقع التواصل.. فكيف بدت؟ (صورة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جديدة لـ”سوزان مبارك“، زوجة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في أحدث ظهور لها بعد غياب.

وظهرت سوزان في الصورة، وهي جالسة في أحد المقاهي الشهيرة، وتظهر عليها علامات التقدم في السن بشكل لافت.

وتباينت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين الإشادة والسخرية، حيث كان من بينها “منورة سيدة مصر الأولى”، و”رمزًا لتدمير الثقافة في مصر ونهب مقدراتها”، و”أخيرًا ظهرتِ على حقيقتك”.

وكان آخر ظهور لزوجة مبارك، في نيسان/أبريل الماضي، بعد غياب دام لسنوات عن الأنظار، بمشاركتها في عرض افتتاح بطولة أفريقيا رقم 14 للجمباز الإيقاعي والترامبولين، التي شاركت فيها حفيدتها فريدة جمال مبارك.

يذكر أن سوزان مبارك، كانت مهتمة بحقوق المرأة المصرية، إبان فترة تولي حسني مبارك منصب رئيس الجمهورية، كما أقامت عدة أنشطة ومشروعات في مجال حقوق الطفل، بالإضافة إلى مساهمات أخرى بارزة في المجتمع.