طالبتان في ثانوية مصرية تتوصلان إلى طريقة “طبيعية” تعالج سرطان الدم

وافقت وزارة الصحة في مصر على إخضاع اكتشاف جديد توصلت إليه طالبتان بالمرحلة الثانوية، ينهي استخدام الجراحة في التخلص من مرض سرطان الدم، واستغلال إحدى المواد النباتية في العلاج منه، على لجنة الاكتشاف الطبية في الوزارة.

وأرسلت مديرية التعليم بمحافظة القليوبية، شمال البلاد، مذكرة رسمية تطلب تشكيل لجنة طبية للنظر في الاكتشاف الطبي النادر، الذي نجحت الطالبتان في الصف الثاني الثانوي منار حسن وضحى كمال في التوصل إليه خلال الفترة الأخيرة.

وكانت الطالبتان قد أعلنتا قبل يومين عن توصلهما لعلاج مستخرج من نبات الكوركوم، للتخلص من سرطان الدم بعيدًا عن استخدام المواد الكيمائية والجراحات.

وأوضحتا أن الاكتشاف الخاص بهما عبارة عن استخلاص مادة الكوركومين من نبات الكوركوم التي تؤثر بشكل مباشر على خلايا اللوكيمياء والتي يطلق عليها “سرطان الدم”.

وبيّنتا أنه سيتم إضافة كمية قليلة من السكر حول مادة الكوركومين، لإيهام خلايا اللوكيمياء بأنها مادة سكرية فقط، ومن ثم تقوم تلك المادة بتوجيه سمومها إلى سرطان الدم، مشيرتين إلى أن استخدام ثلاث جرعات من تلك المادة ستكون كفيلة بالقضاء على المرض.

بدورها، كرمت محافظة القليوبية الطالبتين على اكتشافهما الجديد، كما جرى إحالة الاكتشاف إلى المركز القومي للبحوث، لاستخلاص النتائج العلمية النهائية وعرضها على لجنة الاكتشافات الطبية في وزارة الصحة.