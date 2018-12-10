سما المصري تدافع عن الفضيلة بعد واقعة الهرم.. شاهد ماذا قالت

فتحت الفنانة المصرية والراقصة الاستعراضية، سما المصري، النار على المسؤولين في مصر؛ بسبب واقعة تسلق سائحين من الدنمارك لسفح هرم خوفو، ونشرهما فيديو ظهر فيه المصور مع صديقته، وهما يمارسان الرذيلة في أعلى قمة الهرم.

ونشرت المصري، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، صورة لها، وأرفقتها بتعليق قائلة:”هو محدش هيحاسب الجماعة اللي سمحوا للولد والبنت يطلعوا فوق الأهرامات، ويعملوا سيكو سيكو.. ولا التنفيض هيفضل كدا على طول في بلدنا؟”.

وتابعت سما: “أنهي حمار ومتخلف سمح لهم يطلعوا فوق الهرم بالشكل دا؟ علشان أجانب؟ .. طبعًا ما دول لو مصريين، كانوا زمانهم في الحبس الانفرادي.. يا عيني عليكي يا مصر.. حاميها حراميها.. وشخلل عشان تعدي، والدفع قبل الرفع”.

وأردفت المصري:”بتوع وزارة الآثار والمسؤولين عن الآثار والأهرامات جعلوها مكانًا للمسخرة وقلة الأدب والمدعرة.. عشان مش شايفين شغلهم.. ااااه يا بلد.. لك الله يا مصر”.

يذكر أن مصورًا دنماركيًا، يدعى أندرياس هيفيد، نشر فيديو له مع صديقته وهما يتسلقان هرم خوفو الأكبر بالجيزة، من أجل الوصول إلى قمته، وتصوير مشاهد جنسية لهما، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وعلّق المصور الدنماركي على الفيديو قائلًا: إنه “جرى تصوير الفيديو في شهر نوفمبر الماضي، ولم أقم بالتصوير لحظة تسللنا حول موقع الأهرامات، خوفًا من أن يرانا الحراس”.

وبيّن المسؤولون في مصر أنهم حوّلوا الواقعة إلى مكتب النائب العام المصري، كما قاموا بفحص الفيديو للتأكد من حقيقته.