في عفو رئاسي جديد.. مصر تفرج عن 640 سجينًا

أفرَجت السلطات المصرية، صباح اليوم الخميس، عن 640 سجينًا بموجب عفو رئاسي، كدفعة ثالثة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر.

وقال بيان لقطاع السجون المصرية، إن “أعمال اللجنة المكلفة بفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، توصلت إلى انطباق القرار على 331 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو”.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 309 نزلاء إفراجًا شرطيًّا بإجمالي 640 مفرجًا عنهم.

يذكر أن هذه تعد الدفعة الثالثة في قرارات العفو بالمناسبة ذاتها، بعدما أفرجت السلطات المصرية عن 3682 سجينًا، في الـ6 من أكتوبر الماضي، والإفراج بالعفو عن 237 سجينًا، من بينهم أقدم سجين في السجون المصرية في الـ 3 من ديسمبر الجاري.

تأتي هذه الإجراءات استكمالًا لتنفيذ قرار الرئيس السيسي رقم 445 لسنة 2018 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، بحسب بيان وزارة الداخلية.