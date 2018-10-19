بعد عرضهم للبيع.. مصرية تطلب الخلع لإنقاذ أطفالها

أقامت زوجة في مصر دعوى خلع بمحكمة الأسرة ضد زوجها، لقيامه بعرض أولاده الخمسة للبيع.

وقالت السيدة -وهي ربة منزل- إن زوجها اصطحب أطفالها الخمسة لبيعهم لأحد الأشخاص، حيث شعرت بصدمة شديدة وعندما منعته نشبت بينهما مشاجرة وتعدى عليها بضرب مبرح، فقررت الانفصال عنه في الحال لإنقاذ أطفالها.

وأضافت في دعواها “زوجي نجار وحالته المادية متوسطة لكني استيقظت على واقع يصعب التعايش معه فاكتشفت أنه يتعاطى مواد مخدرة وسليط اللسان منذ أول ليلة بزواجنا”.

وقالت “ظروف الحياة أجبرتني على تحمل الحياة معه، لأنني ليس لي ملجأ غيره، فحاولت جاهدة إبعاده عن طريق التعاطي ولكنه لم يستجب، ورزقنا الله بخمسة أطفال، حمدت الله، وقررت تربيتهم تربية سليمة ليكونوا ذوي شأن، ولكن زوجي لم يمهلني الفرصة لذلك”.

وأكد الزوجة بأن زوجها “امتنع عن دفع مصروفات الدراسة لهم وأصبح يمكث بالمنزل بلا عمل لأكثر من أسبوع، ثم قررت رفع دعوى خلع ضده عندما عرض الأطفال للبيع”.