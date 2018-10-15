بوتين يوعز بتوقيع اتفاق شراكة وتعاون استراتيجي مع مصر

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الإثنين، مرسومًا بتوقيع اتفاق حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي على أعلى المستويات مع مصر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى موسكو، في زيارة لمدة 3 أيام.

وقال الكرملين، في وقت سابق، إن بوتين سيلتقي السيسي في سوتشي، يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وسيناقش الطرفان سبل زيادة التعاون بين الدولتين.

وتطورت علاقات البلدين بعد تولي السيسي السلطة في مصر، لا سيما على مستوى التعاون العسكري، لكن العلاقات شابها بعض التوتر؛ عقب تحطم طائرة روسية تقل سياحًا في منطقة سيناء، في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

وتحسنت العلاقات قليلًا بعودة حركة الطيران الروسي إلى العاصمة القاهرة رسميًا، في أبريل/ نيسان الماضي، بعد توقف أكثر من عامين، لكن حركة الطيران المباشرة لم تعد إلى الوجهات السياحية على البحر الأحمر بشرم الشيخ والغردقة.

وأعاد البلدان مشاورات “2+2” بين وزيري الخارجية والدفاع في البلدين، والتي تم تدشينها عام 2013، عبر اجتماعين في مايو/ أيار 2017، ثم أبريل/ نيسان الماضي بالقاهرة، حيث كان الاجتماع الأخير لها في موسكو، والتي تهتم بمناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين.