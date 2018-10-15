خططت لاستهداف منشآت حيوية.. الأمن المصري يقتل عناصر “خلية الكهف” (صور)

لقي 9 مسلحين مصرعهم، يوم الإثنين، على يد الشرطة المصرية، في مداهمة أمنية لكهف جبلي على الطريق الصحراوي الغربي جنوب القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إنها تمكنت من “تصفية 9 عناصر متشددة في مداهمة أمنية لكهف جبلي”، مشيرة إلى أنه “عُثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية عيار 7,62×39مم، وكمية من الطلقات، وعبوتين متفجرتين، ووسائل إعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية”.

وأضافت الوزارة في بيان أن “معلومات قطاع الأمن الوطني كشفت عن تمركز مجموعة من العناصر المتشددة في كهف جبلي بإحدى المناطق الوعرة الكائنة بطريق أسيوط – سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز الغنايم بمحافظة أسيوط جنوب البلاد، وحيازتهم أسلحة نارية متنوعة، وقيامهم بإعداد عبوات متفجرة، واعتزامهم التحرك خلال الفترة المقبلة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تستهدف المنشآت الهامة والحيوية بالبلاد”.

وتابع البيان أنه “جرى التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لمداهمة الكهف المشار إليه فجر الإثنين، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر المسلحة بتبادل إطلاق النيران مع القوات قبل أن يتم قتلهم”.

وأكدت وزارة الداخلية أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل نيابة أمن الدولة العليا التحقيق”.