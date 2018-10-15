مصري أصيب بعجز جنسي فهكذا تصرف مع طبيبه

أقدم مصري على قتل طبيب مسالك بولية طعنًا بالسكين في محافظة أسيوط وفرّ هاربًا من مسرح الجريمة بعد تسبب الأخير في عجزه جنسيًا بعد إجراء عملية له في الخصيتين.

وتلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط في مصر بلاغًا بالتفاصيل وتم تشكيل فريق بحث كشف أن مرتكب الواقعة أجرى عملية دوالي في الخصيتين عند أحد الأطباء بمدينة ديروط بأسيوط.

ثم بعد ذلك حدثت له مضاعفات، أثرت عليه جنسيًا فتوجه إلي عيادة الطبيب المجني عليه، وهو بحالة نفسية سيئة، لتوقيع الكشف الطبي عليه فأعطاه بعض الأدوية.

وبعد انتهاء الفترة العلاجية لم يحدث تحسن، فشك في أن الأدوية هي التي تسببت له في هذا العجز الجنسي فتخلص من الطبيب بآلة داخل عيادته.

وتم تحديد المتهم من خلال كاميرات المراقبة الموجودة على الشوارع الجانبية للعيادة وتقوم السلطات الأمنية بالبحث عنه.