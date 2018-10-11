مصر.. الإعدام لـ17 متهمًا والمؤبد لـ19 في “تفجير الكنائس”

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الخميس، بإعدام 17 متهمًا، والمؤبد لـ 19 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تفجير الكنائس الثلاث”، والتي قتل فيها 82 شخصًا وأصيب 166 آخرون.

وأصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية، أحكامها اليوم، بإعدام 17 متهمًا والسجن المؤبد بحق 19 آخرين، بالإضافة إلى السجن المشدد 15 عامًا لتسعة متهمين، والسجن 10 سنوات لمتهم أخير.

وواجه الموقوفون اتهامات بارتكاب حادث استهداف كنيسة البطرسية بالعباسية، والتي راح ضحيتها 29 قتيلًا و34 مصابًا، بالإضافة إلى استهداف كنيسة طنطا، والتي قتل فيها 27 شخصًا وأصيب 75 آخرون.

كما تضمنت الاتهامات ارتكاب حادث كنيسة المرقسية بالإسكندرية، والذي قتل فيه 18 شخصًا وأصيب 43 آخرون.