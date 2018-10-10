اعتقال عبدالله محمد مرسي ابن رئيس مصر الأسبق

اعتقلت السلطات المصرية صباح اليوم الأربعاء، عبدالله محمد مرسي نجل الرئيس الأسبق لمصر، من منزله غربي العاصمة القاهرة.

وقال أحمد النجل الأكبر لمحمد مرسي والمتحدث باسم العائلة في تصريح له: ” “فوجئت الأسرة صباح اليوم بدخول عناصر لا نعلم هويّتها، إلى المنزل في حي الشيخ زايد غربي القاهرة واعتقال شقيقي عبدالله”.

وأشار إلى أن الأسرة لا تعرف مكان نجلها حتى الآن، لافتًا إلى أنها ستعلن ما يصل إليها تباعًا.

وفيما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المصرية حول سبب إيقاف عبدالله مرسي، ذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن إيقاف نجل مرسي جاء بعد حوار له مع وكالة “أسوشيتد برس” الإخبارية.

وكان عبدالله قال في الحوار إن “معنويات والده مرسي مرتفعة وثابت على موقفه، وإنه في عزلة تامّة وبلا رعاية صحيّة وينام على الأرض”، حسب قوله.

يذكر أنه سبق وأن قضى عبدالله عامًا داخل السجن كعقوبة مقرَّرة عليه، جراء توجيه تهمة “تعاطي المخدرات” له ولزميلٍ له من قِبَل السلطات المصرية.