تعيين متحدث جديد باسم الحكومة المصرية

عينت الحكومة المصرية الإثنين، متحدثًا جديدًا باسمها، خلفًا للسفير أشرف سلطان الذي عاد مجددًا إلى وزارة الخارجية المصرية لتولي منصب جديد.

وأعلنت الحكومة في بيان أنه جرى تعيين المستشار نادر سعد، متحدثًا رسميًا باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، خلفًا للسفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي السابق.

والمستشار نادر سعد حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية في جامعة القاهرة عام 1999 بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، والتحق بالسلك الدبلوماسي المصري عام 2001.

وقد عمل سعد (41) عامًا من قبل في سفارات مصر في مالاوي وأنقرة وواشنطن، كما سبق له العمل مساعدًا لمستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية، في الفترة من نوفمبر 2012 حتى مايو 2014.