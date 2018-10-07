استقالة نائب رئيس حزب الوفد المصري

تقدّم خالد عبدالرشيد نائب رئيس حزب الوفد باستقالته، اليوم الأحد، إلى هاني سر الدين سكرتير عام الحزب.

وقال عبدالرشيد في بيان مقتضب، إن استقالته جاءت لرفضه أسلوب الإدارة داخل الحزب، ورغبته في العطاء بشكل أفضل.

يأتي ذلك ضمن سلسلة استقالات يعاني منها “البيت الوفدي” منذ فترة، حيث سبقت هذه الواقعة استقالة عدد كبير من أعضاء الحزب، أبرزهم النائب محمد فؤاد.

وشهد حزب الوفد وهو أحد أقدم الأحزاب المصرية، جملة استقالات للسبب نفسه الذي ذكره عبدالرشيد وهو تخلي الحزب عن الأهداف التي انضموا للحزب بسببها.

ونشبت الأزمة التي شهدها حزب الوفد منذ تولي المستشار بهاء أبو شقة رئاسة الحزب خلفًا للدكتور سيد البدوي المنتهية ولايته في أواخر مارس/آذار الماضي، بعدما قرر رئيس الحزب في 19 يونيو/حزيران الماضي، فصل القياديين سامي الطراوي وطارق مصطفى ناصف من الحزب، كما قرر تجميد عضوية لمياء زيادة وإحالتها للتحقيق العاجل.