الحبس سنة للناشطة المصرية أمل فتحي عضو حركة 6 أبريل

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بحبس أمل فتحي عضو حركة 6 أبريل؛ بتهمة سب وقذف موظفي بنك حكومي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ونشر أخبار كاذبة؛ عقب جدل أثير بشأن فيديو تضمن ألفاظًا نابية.

وأصدرت محكمة جنح المعادي حكمًا، اليوم، بحبس القيادية بحركة 6 أبريل عامًا، وكفالة 20 ألف جنيه، في اتهامها بنشر أخبار كاذبة والتشهير بموظفي بنك مصر.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على المتهمة، في أيار/مايو الماضي؛ تنفيذًا لقرار النيابة العامة؛ على خلفية البلاغ المقدم من مسؤولي بنك مصر، الذي يتهمها بالتعدي على موظفي البنك بالسب والقذف وبث مقطعي فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”، تضمنا توجيه السباب والإسقاط بصورة حادة ومتجاوزة بألفاظ نابية تجاه كافة مؤسسات الدولة، والسب في حق الانتماء الوطني.

ونسبت نيابة أمن الدولة للمتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية مع علمها بأغراضها، واستخدام موقع على شبكة المعلومات الدولية لنشر أفكار تدعو لارتكاب أعمال إرهابية، وإذاعتها عمدًا أخبارًا كاذبة وشائعات من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.