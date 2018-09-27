إقالة رئيس التلفزيون المصري من منصبه

أقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، حسين زين، مساء اليوم الخميس، رئيس قطاع التليفزيون مجدي لاشين، ونقله لدرجة مستشار، كما عين نائلة فاروق خلفًا له.

وكشف النائب والإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” الذي يُذاع على قناة “صدى البلد”، عن السبب الرئيسي لإقالة لاشين وتعيينه المستشار الأول لرئيس الهيئة.

وقال بكري فى برنامجه: “إن الأزمة تعود إلى رفض رئيس التلفزيون اعتماد موازنة البرامج الجديدة من ميزانية (ماسبيرو)، بعد انسحاب الشركة المنفذة للتطوير، بسبب ارتفاع ميزانية هذه البرامج مقارنة بأسعار العاملين بالتلفزيون، مما تسبب فى تعطيل رواتب العاملين في البرامج لمدة شهرين”.

وكانت وزيرة التخطيط كشفت عن خطة حكومية لتطوير اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، حيث يتعرض لخسائر متراكمة، بالإضافة إلى تراجع شعبية كفاءته وسط مطالب بتنفيذ خطة عاجلة لإنقاذ التليفزيون الرسمي من الانهيار.

واتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بدأ بث برامجه في 1960، وهو المؤسسة التلفزيونية الرسمية لمصر، ويقع مقره في القاهرة، ويعرف مبناه الشهير باسم “ماسبيرو” .