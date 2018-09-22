بتهمة الفساد.. إحالة رئيس مكتب وزير الصحة المصري و3 آخرين إلى المحاكمة

أحالت هيئة قضائية مصرية اليوم السبت، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة و3 مسؤولين آخرين إلى المحاكمة لارتكابهم مخالفات مالية ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة ومخالفة القانون وعدم أداء العمل المنوط بهم.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن مسؤول التعاقدات بوزارة الصحة والسكان تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال تجديد التعاقد مع طبيب حصل على مبالغ مالية رغم عدم تواجده بالعمل لفترات طويلة، فضلًا عن تورط عامل معاون فء مكتب وزير الصحة والسكان بالتستر على الطبيب المخالف.

وتبين بأوراق القضية أن رئيس قطاع مكتب وزير الصحة والمتهمين الثلاثة المسؤولين عن التوظيف وإسناد الأعمال في الوزارة ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية، بالتعاون مع جهات خاصة لتحقيق منافع شخصية.

وشنت الجهات الرقابية في مصر حملات ضارية ضد الفساد بداية العام الماضي، تمكنت خلالها من الإطاحة بـ121 متهمًا في قضايا فساد بـ9.24 مليار جنيه.