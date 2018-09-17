مصر تبيع 5 شركات كبرى “رابحة” للقطاع الخاص (فيديو)

قررت مصر، بيع 5 شركات كبرى “رابحة” تابعة لقطاع الأعمال جزئيًا لصالح القطاع الخاص والسماح له بالتواجد في مجالس الإدارة وحق ملكية الشركات، وهي واحدة من الخطوات المثيرة للجدل، في ظل اعتراض على توجه الحكومة لخصخصة القطاع العام.

وقال وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، إن الحكومة استقرت على بيع جزئي لـ5 شركات “رابحة وناجحة”، مؤكدًا السماح للقطاع الخاص في الدخول لمجالس الإدارة وحق ملكية الشركات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج “بالورقة والقلم” المذاع على قناة “تن” أن الدولة تعمل حاليًا على تطوير 26 شركة خاسرة تابعة للقطاع والعمل.

وتابع: “مصر لا تملك أسطول نقل تجاري بحري، ولكن سيتم النظر في فتح خطوط ملاحة جديدة”، مضيفًا أنه سيتم تطوير كافة الشركات الخاسرة، ولكن سيتم غلق الشركة القومية للأسمنت.

واستطرد توفيق: “بعض الشركات تحقق أرباحًا، لا تتناسب مع إمكاناتها ونولي بعض الشركات الرابحة أهمية كبيرة”.

وكان وزير قطاع الأعمال قد كشف الإثنين في مؤتمر صحفي، عن وضع خطة لتسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال الوزارات والجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيتين للتسوية مع وزارة الكهرباء ووزارة البترول، واتفاقية أخرى مع بنك الاستثمار القومي.

ولفت إلى أن شركات الغزل والنسيج ومعظم الديون تم سدادها سواء من خلال عمليات تبادل أراضي أو بيع أراضي والسداد من متحصلات هذا البيع، موضحًا أن كل المتبقي من الديون حوالى 9 مليارات جنيه لبنك الاستثمار القومي يتم تدقيقها حاليا وهو عبء كبير تم التخلص منه.