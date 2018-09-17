غادة عبدالرازق: لن أكون على الساحة الفنية بعد 5 سنوات

أعلنت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق ابتعادها عن الساحة الفنية بعد 5 سنوات من الآن، مشيرة إلى أنها ستكتفي بالبقاء في منزلها والجلوس أطول وقت مع ابنتها الوحيدة “روتانا” وحفيدتيها، وأنها إذا أعطاها الله العمر ستعتزل التمثيل تمامًا.

وقالت غادة – في مقابلة ببرنامج “الحكاية” على “إم بي سي مصر”- إن غالبية الهجوم المبالغ فيه ضدها على السوشيال ميديا مدبر من أعدائها، موضحة أن هناك حسابات حديثة تهاجمها بطريقة غريبة وبشكل موحد ما يعطي إيحاء أنهم ليسوا جمهورًا حقيقيًا.

وشددت على أنها لن تقدم أي عمل درامي جديد خلال شهر رمضان المقبل، لأنها تريد أن تسترح قليلًا، لافتة إلى أنها تريد أن تعود بعد ذلك لدور السيدة الشعبية التي نجحت في تقديمها والجمهور يطالبها بالعودة إليها.

وعن سبب عدم تحقيق فيلمها الأخير “كارما” النجاح المتوقع، قالت إنها لم تشاهد الفيلم من الأساس ولا تريد التحدث عن السبب وراء ذلك.

واختتمت عبدالرازق حديثها قائلة: “الجمهور أصبح يكره كل ما هو سياسي وفلسفي ويريد أفلامًا خفيفة وقصصًا مختلفة”.

يذكر أن فيلم “كارما” شارك فيه كوكبة من النجوم إلى جانب غادة عبدالرازق أبرزهم الفنان عمرو سعد وخالد الصاوي وزينة ووفاء عامر وماجد المصري ودلال عبدالعزيز ومن إخراج خالد يوسف.