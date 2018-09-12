مصر.. متهمون جدد في مذبحة “الشروق” ومفاجأة أخرى تخص الضحية

اتخذت النيابة العامة في مصر، اليوم الأربعاء، قرارًا جديدًا بشأن واقعة ذبح مواطن لزوجته وأبنائه الأربعة بسبب شكه في سلوكها.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس 3 أشخاص متهمين بتحريض المتهم (كرم.م) على قتل زوجته وأطفاله الأربعة، والتحفظ عليه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتضمن أمر الحبس إيداع كل من شقيق المتهم (محمد.م)، وصديق المتهم (مصطفى.م)، إلى جانب شخص آخر يعمل سائقًا يدعى (عاطف.ا)، فيما أمرت النيابة أيضًا باستدعاء المشتبه فيه بإقامة علاقة جنسية محرمة مع المجني عليها.

وكشفت جلسات التحقيق الجديدة عن تفاصيل ومفاجآت مثيرة بينها، تورط شخص آخر في إقامة علاقة جنسية مع زوجة المتهم.

واستمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال المتهمين الثلاثة الذين جرى ضمهم للقضية، لاتهامهم بتحريض المتهم على قتل زوجته وأطفاله الأربعة، وكذك التستر عليه تمهيدًا لتسفيره إلى الخارج.

وقال المتهم الرئيسي بالقضية خلال جلسة التحقيق الثانية، إن زوجته توسطت له لدى عشيقها ليعمل عنده من أجل أن يختلي بها في غيابه، مشيرًا إلى أنه راقبها وتأكد من إقامتها علاقة محرمة مع الشخص الآخر.

وأضاف، أن ذبحه أطفاله جاء بسبب شكه في إقامة زوجته علاقات مع أكثر من رجل، وشكه بشكل كامل في نسبهم له.

وكان المتهم قد خطط لجريمته، وذبح زوجته وأطفاله الأربعة انتقامًا لشرفه بحسب التحريات الأولية، بعدما شك في أنها على علاقة غير شرعية مع شخص يُعد رئيسه في العمل.

وعثرت أجهزة الأمن المصرية مؤخرًا على عائلة مكونة من 5 أفراد مذبوحين ورؤوسهم مفصولة عن أجسادهم، داخل محل إقامتهم في مدينة الشروق شرقي القاهرة.