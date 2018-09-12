300 مليار جنيه حجم أموال جماعة الإخوان المتحفظ عليها في مصر

كشف إعلامي مصري، حجم أموال جماعة الإخوان الإرهابية التي قررت لجنة التحفظ على أموال الإخوان، أمس الثلاثاء، التحفظ عليها وضمها للموازنة العامة للدولة.

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن الممتلكات والأموال التي صادرتها الحكومة المصرية تتجاوز الـ 300 مليار جنيه.

وتحفظت لجنة مصادرة وإدارة أموال الإخوان بمصر، على أموال 1589 قياديًا جديدًا من جماعة الإخوان المسلمين، في واحدة من أكبر عمليات الحصر والتحفظ على ممتلكات عناصر الجماعة.

وأكد أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن ما قامت به الدولة يعتبر أول تحرك جاد منها لمصادرة أموال قيادات وداعمى الجماعات الإرهابية، منذ عام 1928 الذى شهد تأسيس هذه الجناعة على يد حسن البنا.

وأوضح أن الداعية الإخواني يوسف القرضاوي يعتبر الأفقر فى هذه الجماعة، إذ تم مصادرة 300 فدان منه فقط.

وأوضحت لجنة التحفظ على أموال الجماعة الإرهابية، في بيان، أنّها تحفظت على أموال 1589 عضوًا من المنتمين والداعمين لتنظيم الإخوان، و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية.

وذكرت اللجنة في بيانها، أنها رصدت من مصادرها المختلفة والتحريات قيام “قيادات وكوادر تنظيم الإخوان بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية، واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمي كأحد ركائز دعم الحراك المسلح، من خلال قيام التنظيم بإيجاد طرق وبدائل؛ للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشآته الاقتصادية”.

وأشارت إلى قيام التنظيم بـ”تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومى لتقويض خطط الدولة للتنمية، وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم، وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم وغير المرصودين أمنيًا.

والتحفظ يشمل جميع الأموال وجميع الحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أيا كان مسماها، وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات، سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة .