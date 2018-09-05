إسدال الستار على قضية “فتنة الشيعة” في مصر

أسدلت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، الستار على أشهر قضية تخص الطائفة الشيعية في مصر، إذ أصدرت أحكامًا مثيرة للجدل في الأوساط الدينية.

وقضت محكمة جنايات الجيزة بحبس 4 متهمين 14 عامًا فى القضية رقم (3117)، والمعروفة إعلامياً بـ”فتنة الشيعة“.

وتعود تفاصيل القضية إلى يونيو 2013، بعدما قام مجموعة من المسلمين السنة بمهاجمة منزل أقيم فيه احتفال بميلاد الإمام المهدي، وقاموا بقتل زعيم الشيعة حسن شحاتة و3آخرين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين في تلك القضية تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، و3 آخرين من أبنائه.

وأحالت حينها النيابة العامة كلًا من المتهمين حسنين شعبان، ومحمود إبراهيم، وصابر جويح، ومحمد السيد إسماعيل إلى المحاكمة الجنائية في تلك الواقعة.