بعد وقفها بسبب استضافتها مثليين.. قناة LTC المصرية تتحدى القرار وتواصل البث (فيديو)

تحدت إدارة قناة LTC قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإيقاف القناة مدة أسبوعين، وبثت إرسالها رغم صدور القرار أمس الإثنين، وظهر أكثر من مذيع على شاشاتها مستنكرًا قرار المجلس.

وانتقد الإعلامي أحمد عبدون عبر برنامجه “عم يتساءلون”، المذاع على القناة، قرار وقف البث ووصفه بـ”وصمة عار”، مطالبًا بتصعيد الأمر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عبدون: “هناك إعلاميون آخرون تخطوا الخطوط الحمراء وحتى عن جهل وأذاعوا تسجيلات تهدد الأمن القومي المصري ولم يتم إيقافهم رغم صدور قانون من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف برامجهم”.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارًا أمس الإثنين بوقف بث قناة “LTC” مدة أسبوعين، بعد عدة مخالفات من بينها ظهور الشواذ والترويج لشعاراتهم، وتوجيه سب وقذف لشخصيات والترويج لمفاهيم وعادات سيئة مثل كيفية تعاطى الهيروين بحسب ما أفاد بيان المجلس.