وزير المالية المصري يبكي على الهواء.. لهذا السبب؟ (فيديو)

أجاب وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، على سؤال الإعلامية دينا سالم مقدمة برنامج “مال وأعمال” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: “هل ترى منصب وزير المالية صعبًا؟”، والدموع تنهمر من عينيه، بأن ذاك المنصب مسؤولية كبيرة أمام الله وأمام الشعب.

وقال معيط، إن “وزير مالية مصر ليس بالشيء الهين والصغير”، مضيفًا أن “المسؤولية التي على عاتقه مهمة وثقيلة”.

وكشف الوزير المصري أن العام المالي الحالي لن يشهد تحريكًا في أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون في الموازنة الجديدة من العام المالي المقبل.

وتابع أنه كلما ارتفعت أسعار الوقود عالميًا أثر ذلك على البلاد.

وتهدف الحكومة المصرية إلى الانتهاء من دعم الوقود “بنزين وسولار” في نهاية 2019، ليباع بسعر التكلفة الحقيقية وفقًا لتعهداتها لصندوق النقد الدولي، الذي أقر ضرورة رفع الدعم عن الطاقة تنفيذًا لسياسات الإصلاح الاقتصادي.

ولفت معيط، إلى أن مصر لا تزال تستورد المواد البترولية بالعملة الصعبة وبالأسعار العالمية، وهناك اضطراب في أسواق البترول، وسعر برميل البترول وصل إلى 77.5 دولارًا.

وتابع: “مقدار الأموال الصعبة التي يتم تحويلها للخارج لاستيراد المواد البترولية يزيد الأمر صعوبة، بالضغط على الموازنة العامة وعلى العملة الصعبة في البنك المركزي”.

وكانت الحكومة المصرية قد رفعت في 17 يونيو الماضي، أسعار الوقود، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلًا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلًا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلًا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات إلى 2.75 جنيه بدلًا من جنيهين، بجانب ارتفاع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلًا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر إسطوانة البوتاغاز إلى 50 جنيهًا، بدلًا من 30 جنيهًا.