مصر تتعهد بتحقيق “شفاف” في قضية وفاة سائحي الغردقة البريطانيين

تعهدت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، بإجراء تحقيق شفاف في وفاة “سائحي الغردقة” البريطانيين، وإعلان النتائج النهائية للقضية التي أثارت ضجة في مصر خلال الأيام الماضية.

وناقش رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع المدير التنفيذي لمجموعة “توماس كوك” بيتر فانكهاوزر، تداعيات وفاة السائحين البريطانيين والأسباب العالقة وراء وفاتهما.

وأثارت وفاة سائحين بريطانيين في أحد فنادق الغردقة ضجة كبيرة، خلال الأيام الماضية، خاصة بعد قرار شركة “توماس كوك” إجلاء جميع عملائها البالغ عددهم 301 من المدينة المطلة على البحر الأحمر كإجراء احترازي.

وبعد المقابلة، أكد فانكهاوزر أنه اطمأن على طرق سير التحقيقات في القضية، مؤكدًا أن الحكومة المصرية ستقدم إجابات وافية خلال وقت قريب.

وتقود الجهات القضائية، ممثلة في النائب العام المصري، هذه التحقيقات، إذ من المتوقع إعلان نتيجة التحقيقات خلال الأسبوع المقبل، وسيتم بعدها اتخاذ إجراءات عودة الجثمانين إلى بلدهما وإنهاء الأوراق الخاصة بذلك.

وكان الزوجان جون كوبر (69 عامًا) وزوجته سوزان كوبر (63 عامًا) توفيا خلال قضائهما إجازة في مدينة الغردقة المطلة على البحر الأحمر، قبل أسبوع، وذلك في ظروف غامضة، لكنّ تقريرًا طبيًا ذكر بشكل أولي أن الوفاة ناتجة عن هبوط حاد في الدورة الدموية، وتوقف مفاجئ في عضلة القلب.