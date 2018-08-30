بمشاركة 8 جيوش.. مصر تستضيف تدريبات “النجم الساطع 2018”

أعلنت مصر، اليوم الخميس، عن إقامة تدريبات عسكرية مشتركة مع أمريكا وسبع دول كبرى في قاعدة محمد نجيب العسكرية، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشارت وزارة الدفاع المصرية في بيان اليوم، إلى وصول العديد من المعدات والقوات الأمريكية المشاركة في تدريبات “النجم الساطع 2018″، والتي من المقرر أن تنفذ في الفترة من الثامن وحتى العشرين من الشهر المقبل بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات البحرية المشتركة بنطاق البحر الأبيض المتوسط.

وتدريب النجم الساطع من أهم التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والأمريكية؛ ما يعكس عمق العلاقات ومستوى التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأضافت الوزارة، أن التدريب يشهد مشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة لكل من مصر وأمريكا واليونان والأردن وبريطانيا والسعودية والإمارات وإيطاليا وفرنسا، كما وجهت الدعوة لبضع دول للمشاركة بصفة مراقب في التدريب من بينها “لبنان، رواندا، العراق، باكستان، الهند، كينيا، تنزانيا، أوغندا، الكونغو الديمقراطية، تشاد، جيبوتي، مالي، جنوب أفريقيا، النيجر، السنغال، وكندا”.

وذكرت أنّ تدريبات “النجم الساطع 2018” تهدف إلى تبادل الخبرات وتنسيق العمل بين القوات المشتركة من الدول الشقيقة والصديقة، وتوحيد المفاهيم وصقل مهارات العناصر المشاركة، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب والحرب غير النمطية، وتخطيط عمليات الدعم الإداري والإخلاء الطبي، والتدريب على طرق مكافحة العبوات الناسفة، وأحدث أساليب مكافحة التهديدات التي تواجه الأمن البحري، وتخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة فضلًا عن تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتتضمن خطط التدريب عقد محاضرات نظرية وتدريبات عملية لقوات الدول المشتركة، وتنفيذ مشروع مراكز قيادة مشترك يشتمل على إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وأعمال القيادة والسيطرة، ومكافحة أسلحة الدمار الشامل وتبادل المعلومات، كذلك تنفيذ مشروع تكتيكي مع الرماية بالذخيرة الحية، وتنظيم ندوة لكبار القادة، والتدريب على أعمال القتال في المدن والقضاء على البؤر الإرهابية.