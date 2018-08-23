المطرب أحمد سعد يرفع الآذان وسط الحجاج (فيديو)

رفع المطرب المصري أحمد سعد الآذان من الأراضي المقدسة، وهو ما أثار ردود فعل متباينة بين جمهوره، ما بين المشيد بصوته الجميل، وآخرين منتقدين، ومهاجمين الفنانين الذي يعتبرونهم “يُنافقون”.

ونشر المطرب مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام” وهو يرفع الأذان بالحجاج يوم عرفة، قائلًا: “الحمد لله الذي وهبني أن أرفع الأذان بالحجاج في وقفة عرفة 2018”.

وكتب أحد المتابعين «ماشاء الله صوتك رائع في الآذان، وحج مبرور وذنب مغفور إن شاء الله»، وعلق آخر « أحلى فيديو نزلته من يوم ما تابعتك ربنا يباركلك في صوتك لو هتستخدمه في الأناشيد الدينية والآذان وسيبك من الأغاني».

بينما علق آخر منتقدًا: «مش فاهمة الحج بس للمغنيين والممثلين والمشاهير والله إنكم منافقين أصلا ربنا مش راح يتقبل من أشكالكم أهل المراقص والملاهي لا تستحقون الحج».

وكان سعد قد ظهر في كثير من المرات وهو يتلو القرآن ويؤدي الإنشاد الديني، لكنّه أثار جدل واسع عندما ظهر في إحدى المرات وهو يقرأ آيات قرآنية بطريقة اعتبرها رواد “فيسبوك” “تنلحين لا يليق بالقرآن الكريم”، خاسة بعدما قال إنه يعتزم تسجيل القرآن ويعكف على تعلم أحكامه على يد أحد الشيوخ.