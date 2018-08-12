السجن المؤبد لمرشد “الإخوان” و 4 قيادات في “أحداث البحر الأعظم”

قضت محكمة مصرية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لمرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه عصام العريان، وبأحكام متفاوتة أخرى لعدد من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث البحر الأعظم”.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها اليوم بالسجن المؤبد لمحمد بديع، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وصفوت حجازي، وحسين عنتر، والمشدد 15 سنة لباسم عودة وزير التموين بعهد مرسي، والسجن 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين بقضية “أحداث البحر الأعظم”.

يذكر أنّ محكمة النقض ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة “بديع” وباقي المتهمين بالسجن المؤبد، وأحالت القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها الحالي.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على أحداث العنف التي شهدتها بمنطقة البحر الأعظم بالجيزة، وتشكيل جماعات مسلحة وإمدادها بالأموال والأسلحة، لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، مما أسفر عن قتلى ومصابين.

وينظر القضاء المصري منذ العام 2013، قضايا اتهام عناصر تابعين لجماعة الإخوان المسلمين بارتكاب أعمال شغب وعنف، عقب فض اعتصامين مؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث أصدرت أحكام متفاوتة تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد.