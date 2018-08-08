بومبيو: ملتزمون بدعم مصر عسكريًا وماليًا

أفادت وزارة الخارجية المصرية “بأن الولايات المتحدة أكدت التزامها بدعم برنامج المساعدات الأمريكي لمصر بشقيه الاقتصادي والعسكري” .

وقالت الخارجية في بيان لها، صدر اليوم الأربعاء: “إن التأكيد الأمريكي جاء خلال مباحثات أجراها الوزير سامح شكري في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ” .

ووفقًا للبيان، فإن “بومبيو شدد على التزام بلاده بدعم مصر سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، بما يعزز من القدرات المصرية في مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن مصر شريك استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وأن هناك حرصًا من الإدارة الأمريكية الحالية على تعزيز علاقتها مع القاهرة”.

وقال البيان المصري: إن “القضايا الإقليمية استحوذت على حيز كبير من المناقشات بين الوزيرين، حيث تطرقا للأوضاع في سوريا وفلسطين وليبيا”.

واتفق الوزيران على تكثيف التواصل خلال المرحلة القادمة، بشكل يضمن توفير الدعم الكامل للعلاقات المصرية الأمريكية بشأن القضايا الإقليمية؛ لإيجاد حلول لأزمات المنطقة تعزز من استقرار الشرق الأوسط، بحسب البيان ذاته.

وكانت واشنطن أفرجت قبل نحو أسبوعين عن مساعدات عسكرية للقاهرة، بقيمة 195 مليون دولار، بعد أن علّقتها في أغسطس/ آب 2017، وعَزت الخارجية الأمريكية القرار إلى “استجابة” مصر لمخاوف أمريكية لم تحددها، خلال عام من التواصل بين البلدين.