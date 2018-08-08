الإعدام لـ45 مصريًا بعد مشاجرة قتل فيها 3 مواطنين بين عائلتين

أصدرت محكمة مصرية اليوم الأربعاء حكمًا بإعدام 45 متهمًا من عائلتين، بعد مشاجرة دامية بينهما نتج عنها مقتل 3 مواطنين، إثر استخدام الأسلحة النارية، والأسلحة البيضاء، وزجاجات المولوتوف.

وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية هذا الحكم الكبير بتهم جنائية بعد أن أسندت النيابة العامة للمتهمين تهمًا تتعلق بإتلاف المنشآت العامة والخاصة أثناء مشاجرة بين المتهمين من عائلتين معروفتين من الغجر والصعايدة، بسبب خلافات بينهما تعود إلى عام 2012.

كما نسبت لهم تهمة التسبب في قتل 3 مواطنين، وتجهيز أدوات الاعتداء وتربّص كل طرف بالآخر، إلى جانب استخدام القوة والعنف، والتجمهر لارتكاب الجرائم وترويع المواطنين.