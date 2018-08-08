مصري يذبح شابًا في مقر النيابة العامة

أقدم مواطن مصري، اليوم الأربعاء، على ذبح شاب داخل أحد مباني النيابة العامة في محافظة البحيرة شمال مصر؛ انتقامًا منه على قيامه باغتصاب ابنته.

وقام المواطن محمد عطالله بذبح الشاب محمود سامي داخل سرايا نيابة كفر الدوار، باستخدام سكين، دون أن ينتظر التحقيق معه، وإحالته للجهات القضائية في واقعة اغتصاب ابنته.

وألقت الجهات الأمنية، مؤخرًا، القبض على المتهم بعد اتهامه باغتصاب فتاة ومعاشرتها جنسيًا، حتى حملت منه سفاحًا.

واستغل والد الفتاة عرض المتهم على النيابة، وسارع بالاعتداء عليه وذبحه وسط غفلة رجال الأمن المكلفين بحراسته، ونقله من قسم شرطة كفر الدوار إلى النيابة.

بدورها، ألقت الجهات الأمنية القبض على والد الفتاة، وجرى احتجازه ونقله إلى أحد أقسام الشرطة للتحقيق معه في الواقعة، فيما نقل المجني عليه لأحد المستشفيات.