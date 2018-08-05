دجاجة بطلة اشتباك مسلح في مصر أدى لإصابة 5 أشخاص

في واقعة غريبة أثارت دهشة أبناء منطقة إمبابة بالقاهرة، أصيب 4 مواطنين فيما تم القبض على 5 آخرين، بعد مشاجرة عنيفة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء بسبب خلاف سيدتين على دجاجة.

بدأت الواقعة بمشاجرة بين أطراف العائلتين، ثم تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء وسقوط المصابين وسط حالة من الذعر بين الأهالي، ليتم إخطار رجال الأمن، حيث انتقلوا لموقع الحادث، ليتم نقل المصابين للمستشفى، والقبض على آخرين.

ونجحت قوات الأمن في فك الاشتباكات وعمل حاجز أمني تجنبًا لتجددها، وذلك بالتزامن مع التحقيقات التي تجرى عقب تحرير محضر رسمي بقسم شرطة إمبابة.

وتبين من سير التحقيقات أن المشاجرة نشبت بسبب خلاف بين سيدتين على “دجاجة”، حيث اتهمت سيدة جارتها بإخفاء دجاجة بمنزلها، عقب هروبها من منزل الأخرى، حيث نفت السيدة المتهمة دخول الدجاجة لمنزلها، أو مجيئها أعلى المنزل الخاص بها.

وتطورت المشاجرة والاتهامات بين السيدتين، وصولًا إلى تدخل رجال الأسرة من الطرفين، واشتباكات بالأسلحة البيضاء، نتج عنها إصابة 4 بالأسلحة البيضاء بينهم حالتان في وضع حرج، لتلقي قوات الأمن القبض على 5 آخرين من الطرفين، وتكليف رجال الأمن بمحاصرة منزلي الأسرتين تفادياً لتجدد الاشتباكات.