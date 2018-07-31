بتهمة الإساءة للجيش.. حكم عسكري بحبس شاعر مصري 3 سنوات

قضت المحكمة العسكرية في مصر اليوم الثلاثاء، بحبس شاعر 3 سنوات؛ لاتهامه بالإساءة إلى القوات المسلحة في بعض قصائده.

وأصدرت المحكمة العسكرية حكمها ضد الشاعر جلال البحيري، بعدما أحيل إليها من نيابة أمن الدولة العليا الشهر الماضي، عقب احتجازه عدة مرات خلال التحقيق معه في الوقائع المنسوبة إليه.

ووجهت النيابة إلى الشاعر عدة اتهامات بينها “الإساءة للقوات المسلحة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها”.

وأيضًا وجهت النيابة للمتهم كتابة قصائد من شأنها خدمة جماعة الإخوان المسلمين (المصنفة إرهابية في مصر وعدد من الدول العربية) والإضرار بالنظام الحالي في البلاد.

وكان الشاعر البحيري قد نشر بعض القصائد على صفحته لانتقاد النظام الحالي، واعتماده على الجيش في حل أزمات الشارع المصري.