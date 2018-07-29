مصر.. مقتل رجل دين مسيحي في ظروف غامضة

قُتل رجل دين مسيحي في ظروف غامضة داخل دير كنسي شمال مصر.

ونعت الكنسية المصرية الأرثوذكسية يوم الأحد، عبر صفحتها في “فيسبوك” الأنبا إبيفانيوس، أسقف، ورئيس دير القديس مقاريوس بمدينة وادي النطرون، الذي عثر على جثته فجر اليوم داخل الدير.

وأضافت الكنسية أنه “نظرًا لأن غموضًا أحاط بظروف وملابسات رحيله، تم استدعاء الجهات الرسمية، وهي تجري حاليًا تحقيقات وننتظر النتائج”.

بدورها، قالت مديرية أمن محافظة البحيرة، في بيان، إن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا بالعثور على “إبيفانيوس غارقًا في بركة دماء أمام الحجرة الخاصة به داخل الدير”.

وأضافت المديرية أنها “تكثف جهودها لكشف لغز الحادث وضبط مرتكبيه”.

وتبين من معاينة الجثة وجود إصابة وتهشم بمؤخر الرأس، ووجود شبهة جنائية، في حين كشفت المعاينة الأولية استخدام مرتكب الجريمة أداة حادة لقتل المجني عليه، أثناء خروجه من حجرته، حسب البيان.